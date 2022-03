MAIRIEBUS. Service public de proximité. Les rendez-vous. Hôtel de ville Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Hôtel de ville Martigues, le lundi 21 mars à 14:30

Planning ——– Retrouvez ci-dessous le planning du Mairiebus pour le mois de mars ### Centre Intercommunal d’Action Sociale : Informations, démarches, inscriptions Allocation Municipale Solidarité – Lundi 14 mars 9h30/12h – Notre Dame des Marins – Place Centrale 14h30/17h – Mas de Pouane – Place Centrale – Lundi 21 mars 9h30/12h – Paradis Saint-Roch – Accueil Municipal de Proximité 14h30/17h – Grès / Capucins – Place Vaillant Couturier – Lundi 28 mars 9h30/12h – Canto Perdrix – Place R. Desnos 14h30/17h – Boudème – Parvis Centre Social ### Séances de Vaccination * Jeudi 3 mars 16h/18h30 – Notre Dame de Marins – Place Centrale * Jeudi 10 mars 16h/18h30 – Paradis Saint-Roch – Accueil Municipal de Proximité * Jeudi 17 mars 16h/18h30 – quartier du Bargemont ### Emploi accompagnement – insertion * Mercredi 16 mars 14h/16h30 – Mas de Pouane – Place Centrale * Mercredi 23 Mars 14h/16h30 – Notre Dame des Marins – Place Centrale * Mercredi 30 Mars 14h/16h30 – Boudème – Centre Social En savoir plus ————– * [Les actes administratif](https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/actes-administratifs) * [Les services en ligne](https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne)

Le MAIRIEBUS sillonne la ville pour aider les habitants à accéder facilement aux services administratifs dans leur quartier. Chaque semaine plusieurs thématiques sont abordées. Hôtel de ville Martigues Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

