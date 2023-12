Animation de Noël – Création de nichoir Mairie Yssingeaux Yssingeaux, 4 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

La LPO vous propose une après midi centrée autour des oiseaux et de leur univers..

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 16:30:00. .

Mairie Yssingeaux Salle Dorcas

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The LPO invites you to an afternoon devoted to birds and their world.

La LPO organiza una tarde dedicada a las aves y su mundo.

Das LPO bietet Ihnen einen Nachmittag, der sich um die Vögel und ihre Welt dreht.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire