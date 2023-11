Animation de Noël – Créations de Noël Mairie Yssingeaux, 9 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Créativité et joyeux bricolages avec l’atelier des Parsonniers..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Mairie Salle Dorcas

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Creativity and fun with the Parsonniers workshop.

Creatividad y diversión con el taller Parsonniers.

Kreativität und fröhliche Basteleien mit dem Atelier des Parsonniers.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire