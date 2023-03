GRAND PRIX CYCLISTE DE XONRUPT Mairie Xonrupt-Longemer Catégories d’Évènement: Vosges

GRAND PRIX CYCLISTE DE XONRUPT
2023-08-19
Mairie, 12 Place du 22 Octobre 1919
Xonrupt-Longemer, Vosges

2023-08-19 – 2023-08-19

Vosges . Épreuve cycliste sur route de 60 kms réservée aux licenciés FFC. Départ et arrivée au centre de Xonrupt. +33 6 36 91 56 64 https://fr-fr.facebook.com/velosportgeromois/ Mairie 12 Place du 22 Octobre 1919 Xonrupt-Longemer

