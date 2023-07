Visite inédite d’une mairie Mairie Wittelsheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Wittelsheim Visite inédite d’une mairie Mairie Wittelsheim, 16 septembre 2023, Wittelsheim. Visite inédite d’une mairie Samedi 16 septembre, 16h00 Mairie Entrée libre Visitez cette mairie qui ouvre ses portes pour la première fois. Découvrez l’ensemble de ses espaces et services, dont, en particulier, les archives communales. Mairie 2 rue d’Ensisheim 68310 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Amélie I Haut-Rhin Grand Est 03 89 57 88 12 Ce village du Moyen-Âge était la continuité d’un peuplement déjà installé à l’époque gallo-romaine. Au fil du temps, successivement fief l’Évêché de Bâle, des seigneurs de Hagenbach,… ce petit village devient dès 1904 un grand centre industriel de potasse. En proie aux tirs de canons de la Première Guerre Mondiale, puis au joug nazi durant la Seconde, le centre-ville fut quasi totalement détruit. Parkings situés à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Rauenstein Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Wittelsheim Autres Lieu Mairie Adresse 2 rue d'Ensisheim 68310 Wittelsheim Ville Wittelsheim Departement Haut-Rhin Lieu Ville Mairie Wittelsheim

Mairie Wittelsheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wittelsheim/