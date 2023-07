Découvrez le plan du ban de 1732 Mairie Wasselonne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wasselonne Découvrez le plan du ban de 1732 Mairie Wasselonne, 17 septembre 2023, Wasselonne. Découvrez le plan du ban de 1732 Dimanche 17 septembre, 14h00 Mairie Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’exposition consacrée au ban de Wasselonne. Mairie 7 place du Général Leclerc, 67310 Wasselonne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est 03 88 59 12 00 http://www.wasselonne.fr Le 24 avril 1848, par 11 voix contre une et un bulletin blanc, le Conseil Municipal vota la construction d’une halle au blé de 34 mètres de long et de 19 mètres de large surmontée dans la partie centrale, face à la route, de deux étages : le premier destiné aux bureaux de la Mairie, le deuxième, à la Justice de Paix. Adaptés aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bas-Rhin, Wasselonne

