Soirée Ephémère Mairie Vouhé, 30 juin 2023, Vouhé.

Vouhé,Deux-Sèvres

Dernier foyer éphémère à Vouhé avant l’été, soirée 11-15 ans,

Une soirée jeux à la mairie (entrée côté stade) le vendredi 30 juin 2023 de 19h à 21h.

Au programme : jeux de société, babyfoot, bricolage, discussions et pizza, boissons …

Renseignements : Marion ou Emile, au CSC les Unis vert en val de Gatine 06 76 82 44 37

ou jeunesse.luv@csc79.org.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 21:00:00. .

Mairie

Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Vouhé’s last ephemeral home before summer, 11-15 years old party,

A games evening at the town hall (stadium entrance) on Friday June 30, 2023 from 7pm to 9pm.

On the program: board games, table soccer, crafts, discussions and pizza, drinks…

For further information, please contact Marion or Emile, at CSC les Unis vert en val de Gatine 06 76 82 44 37

or jeunesse.luv@csc79.org

Último hogar temporal en Vouhé antes del verano, partido de 11 a 15 años,

Una tarde de juegos en el ayuntamiento (entrada del estadio) el viernes 30 de junio de 2023 de 19:00 a 21:00.

En el programa: juegos de mesa, futbolín, manualidades, debates y pizza, bebidas…

Para más información, póngase en contacto con Marion o Emile, en la CSC les Unis vert en val de Gatine 06 76 82 44 37

o jeunesse.luv@csc79.org

Letztes vorübergehendes Heim in Vouhé vor dem Sommer, Abend für 11- bis 15-Jährige,

Ein Spieleabend im Rathaus (Eingang auf der Seite des Stadions) am Freitag, den 30. Juni 2023 von 19:00 bis 21:00 Uhr.

Auf dem Programm: Gesellschaftsspiele, Tischfußball, Basteln, Gespräche und Pizza, Getränke …

Informationen: Marion oder Emile, beim CSC les Unis vert en val de Gatine 06 76 82 44 37

oder jeunesse.luv@csc79.org

Mise à jour le 2023-06-23 par CC Val de Gâtine