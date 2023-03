Lancement de l’édition de Lara Almarcegui à la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de Villeurbanne mairie villeurbanne, 23 mars 2023, Villeurbanne.

Lancement de l’édition de Lara Almarcegui à la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de Villeurbanne Jeudi 23 mars, 19h00 mairie villeurbanne Entrée libre

Soirée de lancement du livre Les 8 maisons Castors de Villeurbanne de Lara Almarcegui, organisée par l’IAC en étroite collaboration avec URDLA, l’association La Ville Édifiante, le collectif d’habitants Castors Brinon/Cheysson et la Ville de Villeurbanne.

L’ouvrage bilingue publié en septembre 2022 constitue l’aboutissement et la trace pérenne d’un vaste projet mené par l’artiste Lara Almarcegui à Villeurbanne depuis 2021.

Invitée en résidence par le collectif d’habitants Castors Brinon/Cheysson et par l’association La Ville Édifiante, Lara Almarcegui a mené une recherche sur les maisons Castors de Villeurbanne, un ensemble d’habitations issu d’un mouvement d’auto-construction collaborative au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Cette expérience utopique mais bien réelle dès la fin des années 1940, d’un habitat fondé sur le travail collectif, le réemploi de matériaux, la solidarité et la mutualisation des savoir-faire, rejoint par excellence les préoccupations de l’artiste. Depuis plusieurs années, Lara Almarcegui élabore une pratique artistique autour de l’espace urbain et ses transformations. Particulièrement intéressée par les jardins ouvriers, les terrains en friche et le bâti qui échappe aux règles de la rentabilité et de la spéculation immobilière, Lara Almarcegui s’est donc livrée à une enquête approfondie sur l’histoire de ces familles « Castors », leur ténacité et leurs compétences dans cette entreprise de co-construction et de création de jardins qui progressivement se mutualisent, rue Alfred-Brinon à Villeurbanne. À la croisée de l’art, de l’archive et de l’urbanisme, le livre-récit est une véritable radiographie du processus de construction et de la façon dont le matériau s’inscrit dans la ville.

Dans le cadre de La Fabrique du Nous #1 / Quels territoires ? initiée par l’Institut d’art contemporain et URDLA au printemps 2022, Lara Almarcegui a présenté à l’IAC l’exposition Mâchefer-Villeurbanne, qui offrait au visiteur l’expérience physique du matériau (un monticule de 65 tonnes), la présence de mâchefer marquant l’identité de Villeurbanne, ville industrielle et ouvrière actuellement en pleine mutation.

Le 30 avril 2022, a eu lieu une Fabrique « Art & Architecture » : un échange au 12 rue Alfred-Brinon à Villeurbanne avec le Collectif d’habitants, l’association La Ville Édifiante et Mélanie Meynier-Philip, co-fondatrice de cette dernière et Docteure en architecture. Ce rendez-vous sur site était suivi par la visite à l’IAC du projet Mâchefer-Villeurbanne de Lara Almarcegui, commenté par Laëtitia Mongeard, post-doctorante en géographie à l’ENS de Lyon, École de l’Anthropocène.

Cette présentation permet la rencontre avec les principaux acteurs et témoins du projet, ainsi que les habitantes et habitants du quartier des maisons Castors. Elle est également l’occasion d’un débat sur l’urbanisation actuelle et sur la question : que signifie aujourd’hui « habiter » ?

→ Programme & informations pratiques

Jeudi 23 mars 2023 à 19h – Salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, Villeurbanne

Entrée libre

♦ 19h

Accueil par Stéphane Frioux, Adjoint au maire de la ville de Villeurbanne, en charge de la culture, des universités et de la vie étudiante.

♦ 19h10

Chronologie du projet de Lara Almarcegui par Cyrille Noirjean, directeur d’URDLA et coorganisateur avec l’IAC de La Fabrique du Nous.

♦ 19h20 – 19h50

Les Maisons Castors, mémoires vivantes par Brigitte Di Giusto, Frédéric Bouchet, Mireille Bretnacher et Michel Lathuilière (familles Castors).

♦ 19h50 – 20h15

Présentation du livre Les 8 maisons Castors de Villeurbanne par l’artiste Lara Almarcegui avec Mélanie Meynier, architecte Ph.D, Geoffrey Herbaut, architecte DEA ingénieur et Laëtitia Mongeard, docteure en géographie urbaine ; modération par Cyrille Noirjean.

♦ 20h15 – 20h30

Échanges avec le public, suivis d’un pot de l’amitié.

♦ 20h30 – 21h

Performance musicale de Cornélius Cavro, élève au CRR de Lyon en PPES instrumental (flûte traversière), qui interprètera le Requiem de Kazuo Fukushima (1956) ainsi que la pièce Steamy Punk de Régis Campo (2017).

Signature de son livre par Lara Almarcegui.

Tout au long de la soirée, la librairie Descours proposera la vente des livres de Lara Almarcegui et d’une sélection d’ouvrages sur l’architecture et l’urbanisme.

