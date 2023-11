Collecte des boites solidaires Mairie Villeparisis Villeparisis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Villeparisis Collecte des boites solidaires Mairie Villeparisis Villeparisis, 13 décembre 2023, Villeparisis. Collecte des boites solidaires Mercredi 13 décembre, 10h00, 14h00 Mairie Villeparisis Les boites devront comporter un accessoire chaud, une gourmandise non périssable, un produit de soin, un loisir et un petit mot ou un dessin. Mairie Villeparisis mairie Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T10:00:00+01:00 – 2023-12-13T12:00:00+01:00

