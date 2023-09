Balade à vélo – Dimanche 24 septembre Mairie Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Balade à vélo – Dimanche 24 septembre Mairie Villeneuve-Tolosane, 24 septembre 2023, Villeneuve-Tolosane. Balade à vélo – Dimanche 24 septembre Dimanche 24 septembre, 10h00 Mairie Renseignements Une balade verte et bleue, puisque l’itinéraire longera le Touch vers Plaisance.

Longueur : 20 km

Durée : environ 2 h (pauses inclues)

Difficulté : tout public, quelques sections en terre battue, quelques passages de chicanes

Les plus : Chacun amène son pique-nique. Vous pouvez amener un en-cas à partager à la pause. Mairie 4 Rue de l’Hôtel de ville, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ecolomobile.wixsite.com/cugnaux/post/balade-%C3%A0-velo-4-le-dimanche-14-mai-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T12:00:00+02:00

