Marches Nordiques Secteur de Villefranche du Périgord Mairie Villefranche-du-Périgord, 11 octobre 2023, Villefranche-du-Périgord.

Villefranche-du-Périgord,Dordogne

Marche Nordiques : Marche douce, soutenue par les bâtons, adaptée à vos capacités physiques, de la gym en pleine nature et en groupe; ( voir programmes)

Du 2 Octobre au 18 Décembre 2023.

De 9h30 à 12 h – Parcours de 5, 6 ou 7 km.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

Mairie

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Nordic Walking: Gentle walking, supported by poles, adapted to your physical abilities, group exercise in the great outdoors; ( see programs)

From October 2 to December 18, 2023.

9:30 a.m. to 12 p.m. – 5, 6 or 7 km routes

Nordic Walking: marcha suave, apoyada en bastones, adaptada a sus capacidades físicas, ejercicio al aire libre y en grupo; (ver programas)

Del 2 de octubre al 18 de diciembre de 2023.

De 9h30 a 12h00 – recorridos de 5, 6 o 7 km

Nordic Walking: Sanftes Gehen, unterstützt durch Stöcke, angepasst an Ihre körperlichen Fähigkeiten, Gymnastik in der Natur und in der Gruppe; ( siehe Programme)

Vom 2. Oktober bis 18. Dezember 2023.

Von 9:30 bis 12:00 Uhr – Strecken von 5, 6 oder 7 km

Mise à jour le 2023-10-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne