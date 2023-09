J’arrête de jeter, je réutilise : découvre des objets qui vont changer ta vie – SEVRES Mairie Villefollet Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Villefollet J’arrête de jeter, je réutilise : découvre des objets qui vont changer ta vie – SEVRES Mairie Villefollet, 25 novembre 2023, Villefollet. J’arrête de jeter, je réutilise : découvre des objets qui vont changer ta vie – SEVRES Samedi 25 novembre, 10h00 Mairie Atelier gratuit en accès libre Samedi 25 novembre, de 10h à 12h – Toutes les 30 minutes Public familial, à partir de 10 ans. À la Mairie, salon Saint Omer, 54 Grande Rue, Sèvres. Mairie 54 Grande Rue, Sèvres Villefollet 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

Deux-Sèvres, Villefollet
Mairie
54 Grande Rue, Sèvres
Villefollet
Deux-Sèvres
Age min 10
Age max 99

