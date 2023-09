Cet évènement est passé Visite guidée du moulin de Sachas mairie Villard Saint Pancrace Villar-Saint-Pancrace Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Villar-Saint-Pancrace Visite guidée du moulin de Sachas mairie Villard Saint Pancrace Villar-Saint-Pancrace, 16 septembre 2023, Villar-Saint-Pancrace. Visite guidée du moulin de Sachas 16 et 17 septembre mairie Villard Saint Pancrace sur inscription Découvrez le moulin de Sachas nouvellement restauré. Venez connaitre son histoire et son fonctionnement.

RDV devant la mairie de villard saint pancrace mairie Villard Saint Pancrace 10-14 Rue de l’École, 05100 Villar-Saint-Pancrace Villar-Saint-Pancrace 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « accueil@villard-st-pancrace.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492210527 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 OTHV Vincent Trenson Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Villar-Saint-Pancrace Autres Lieu mairie Villard Saint Pancrace Adresse 10-14 Rue de l'École, 05100 Villar-Saint-Pancrace Ville Villar-Saint-Pancrace Departement Hautes-Alpes Lieu Ville mairie Villard Saint Pancrace Villar-Saint-Pancrace latitude longitude 44.874563;6.628485

mairie Villard Saint Pancrace Villar-Saint-Pancrace Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villar-saint-pancrace/