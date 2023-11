Parcours Cap bien-être à Vieux-Charmont (25) Mairie Vieux Charmont Vieux-Charmont, 1 février 2024, Vieux-Charmont.

Parcours Cap bien-être à Vieux-Charmont (25) 1 – 22 février 2024, les jeudis Mairie Vieux Charmont

L’ASEPT FC/B met en place des ateliers participatifs à destination des séniors des communes du Doubs, permettant de gérer au mieux ses émotions et son stress au quotidien : le Parcours Cap Bien-être.

C’est un atelier gratuit, qui a pour objectif, en 4 séances collectives hebdomadaire de 2h45 :

• Etape 1 : émotions, bien-être et santé

• Etape 2 : gestion du stress

• Etape 3 : bien-vivre avec soi

• Etape 4 : bien vivre avec les autres

• Etape 5 : garder le cap !

Les 4 étapes collectives seront organisées en présentiel, animé par un professionnel ASEPT formé. Il sera proposé après la 4ème étape un rendez-vous individuel avec chaque participant afin d’échanger avec l’animatrice et de faire le bilan.

Lors des rencontres, plusieurs thématiques sont abordées : la confiance en soi, l’estime de soi, le mieux vivre avec soi et avec les autres. Ces temps seront l’occasion pour les séniors de pouvoir partager leurs ressentis, émotions, besoins et leurs expériences en mettant en lumière leurs propres ressources.

Afin qu’un Cap Bien-être puisse voir le jour, il est demandé un minimum de 8 participants (maximum 12 participants) ainsi que la mise à disposition d’une salle pour le bon déroulement des 4 séances.

Mairie Vieux Charmont 39 Rue de Belfort, 25600 Vieux-Charmont Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T09:30:00+01:00 – 2024-02-01T12:00:00+01:00

2024-02-22T09:30:00+01:00 – 2024-02-22T12:00:00+01:00

Prévention Séniors