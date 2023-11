Bring ton anglais : ateliers ludiques en Anglais Mairie Vernoux-sur-Boutonne, 23 novembre 2023, Vernoux-sur-Boutonne.

Vernoux-sur-Boutonne,Deux-Sèvres

7 ateliers Anglais découverte de 1h45 à la Mairie de Vernoux-sur-Boutonne.

Les dates:

Mardis 24 et 31 octobre de 10h à 12h

Jeudis 26 octobre et les 02, 09, 16 et 23 novembre de 18h à 20h

Tarif: 8€/atelier

Inscription vivement conseillée par sms : 07 58 19 27 93.

Mairie

Vernoux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



7 English discovery workshops lasting 1h45 at the Mairie de Vernoux-sur-Boutonne.

Dates:

Tuesdays, October 24 and 31, 10am to 12pm

Thursdays October 26 and November 02, 09, 16 and 23 from 6pm to 8pm

Price: 8?/workshop

Registration strongly advised by sms: 07 58 19 27 93

7 talleres de descubrimiento del inglés de 1 hora y 45 minutos de duración en la Mairie de Vernoux-sur-Boutonne.

Fechas:

Martes 24 y 31 de octubre de 10.00 a 12.00 h

Jueves 26 de octubre y 02, 09, 16 y 23 de noviembre de 18h a 20h

Precio: 8 euros/taller

Inscripción muy aconsejada por SMS: 07 58 19 27 93

7 englische Workshops von 1 Stunde 45 Minuten Dauer im Rathaus von Vernoux-sur-Boutonne.

Die Daten:

Dienstag, 24. und 31. Oktober von 10 bis 12 Uhr

Donnerstag, 26. Oktober und 02., 09., 16. und 23. November von 18:00 bis 20:00 Uhr

Preis: 8 Euro/Workshop

Anmeldung per SMS empfohlen: 07 58 19 27 93

