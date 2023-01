ENTRAINEMENT À LA COURSE D’ORIENTATION À PIEDS EN RELAIS Mairie Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

ENTRAINEMENT À LA COURSE D’ORIENTATION À PIEDS EN RELAIS Mairie, 5 février 2023, Varennes-Vauzelles. ENTRAINEMENT À LA COURSE D’ORIENTATION À PIEDS EN RELAIS Dimanche 5 février, 09h00 Mairie

Gratuit pour les licenciés du NORD58; 3 € de participation aux frais pour les non licenciés; gratuit pour les moins de 13 ans.

Course d’Orientation à pieds en relais par équipe de 2 orienteurs. Possibilité de faire un circuit en solo. Mairie Avenue Louis Fouchere, Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Lieu : Cité Jardin (Cité SNCF) à Varennes Vauzelles .

(sous réserve d’autorisation de la municipalité) RDV: Mairie de Varennes Vauzelles;

Parking des véhicules place de la mairie ou place Montorge

Pour les équipes, accueil à partir de 9h, départs toutes les 2 minutes

Pour les concurrents solo départ à partir de 09 h30. Fermeture de tous les circuits à midi. 4 Circuits de course d’orientation pédestre par équipes en relais de 2 orienteurs: Relais 1 : 1300 m – 6 postes (les 2 équipiers à tour de rôle)

Relais 2 : 2030 m – 10 postes (les 2 équipiers à tour de rôle)

Relais 3 : 2400 m – 12 postes (les 2 équipiers à tour de rôle) Trois circuits en solo : Circuit A : 3500 m

Circuit B : 2 500 m

Circuit C : 1 800 m APPLICATION DES MESURES DE SECURITE SANITAIRE EN VIGUEUR, ET DU RESPECT DU CODE DE LA ROUTE,

Téléphone portable conseillé. Les N°s des organisateurs figureront sur les cartes.

LES COUREURS NE SONT PAS PRIORITAIRES SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Les organisateurs:

Marc Jandard, Jean-Luc Blanchart, Jean-Marc Traullé,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T09:00:00+01:00

2023-02-05T12:00:00+01:00 Associations Varennes-Vauzelles

