Spectacle dansé en déambulation à Urt : « Menu » Dimanche 17 septembre, 16h00 Mairie Gratuit. Entrée libre.

« Menu » est un spectacle chorégraphique alléchant proposé par la compagnie Dantzaz dans le cadre du programme du festival « le temps d’aimer la danse » (directeur artistique : Thierry Malandain). Profitez de cinq courtes pièces réjouissantes qui vous seront présentées pour un tour de piste imaginé pour la rue.

Le public sera inviteé à déambuler dans une célébration festive, surprenante et savoureuse. À déguster sans modération !

Mairie 64240 Urt Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

