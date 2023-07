Balade découverte au marais des Échets Mairie Tramoyes Catégories d’Évènement: Ain

Tramoyes Balade découverte au marais des Échets Mairie Tramoyes, 16 septembre 2023, Tramoyes. Balade découverte au marais des Échets Samedi 16 septembre, 10h00 Mairie Inscription obligatoire (25 personnes maximum) Durant les journées du patrimoine, venez découvrir le marais des Echets ainsi que sa faune et sa flore à travers une balade ludique et sensorielle.

Rdv mairie de Tramoyes.

Prévoir des chaussures adaptées (bottes conseillées) Mairie 19, rue du Marquis de Sallmard, 01390 Tramoyes Tramoyes 01390 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0478556116 http://www.cc-miribel.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 55 61 16 »}] https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-decouverte-au-marais-des-echets-514985404207 Colibri L4 arrêt Tramoyes Mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00 CEN Rhône-Alpes Détails Catégories d’Évènement: Ain, Tramoyes Autres Lieu Mairie Adresse 19, rue du Marquis de Sallmard, 01390 Tramoyes Ville Tramoyes Departement Ain Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Mairie Tramoyes

Mairie Tramoyes Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tramoyes/