Tournefeuille Noël sur la place – Les 16 et 17 décembre Mairie Tournefeuille, 16 décembre 2023 13:00, Tournefeuille. Noël sur la place – Les 16 et 17 décembre 16 et 17 décembre Mairie En partenariat avec le Secours populaire et la Guinguette citoyenne, avec la participation d’associations. Le samedi 16 décembre de 14h à 19h et le dimanche 17 décembre de 9h à 13h, la Place de la Mairie s’anime aux couleurs et parfums gourmands de Noël ! – Pour les gourmands : Chocolat, vin chaud, crêpes, mais aussi huîtres, tartine raclette/serrano

– Pour les familles : carroussel gonflable, curling, jeux en bois…

– Un stand Père Noël pour les photos

– Des animations dansées et musicales Samedi 16 décembre, spectacles de danse : – 15h à 16h : Floréar

– 16h à 16h30 : Danses d’Occitanie et d’ailleurs

– 16h30 à 17h30 : La peña asi se baila

– 17h30 à 18h30-19h : Les Tumbleweeds Dimanche 17 décembre, concerts : – 10h à 11h : Pink Bambouz

– 11h à 13h : Café Crème Merci aux associations participantes : le Club de danses d'Occitanie et d'ailleurs, les Tumbleweeds, Asi se baila / ALT, Floréar, aux groupe Pink Bambouz de l'Archipel et Café Crème. Mairie Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

