Exposition « L'Atelier des Artistes occitans » – Du 14 novembre au 4 décembre

Mairie Tournefeuille, 14 novembre 2023, Tournefeuille.

Une déambulation parmi des réalisations aux techniques variées, maîtrisées et hautes en couleur. 

Rencontre d'Artistes : dimanche 19/11 à 10h

Entrée libre aux heures d'ouverture de l'Hôtel de ville

Mairie
Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille
Tournefeuille 31170 Haute-Garonne
Occitanie

2023-11-14T08:30:00+01:00 – 2023-11-14T17:30:00+01:00

