Bal populaire – Jeudi 13 juillet Jeudi 13 juillet, 19h30 Mairie

19h30 : Cérémonie de la Fête Nationale

À partir de 20h30 : concerts (Vodja puis Super Panela). Restauration et boissons sur place.

Vodja : « ça vient de Vodjagado qui signifie voyager en esperanto, c’est une envie sincère et motivée de faire découvrir à tous et à toutes les musiques que l’on joue et écoute avec joie aux quatre coins du monde, mais surtout, c’est un réel désir de faire danser le public irrésistiblement ! Ce projet créé par Arnaud Zucchetta, accordéoniste passionné, qui réunit des musiciens professionnels chevronnés, avec Antoine Miekiszak à la guitare et Loic Papillon au saxophone basse.

Nous jouons un répertoire dansant savante rencontre entre la musique traditionnelle dansante et les improvisations jazz avec une recherche de la fusion de style qui n’avait pas la prétention de se rencontrer. Nous passerons par la Roumanie, l’Italie, la Bulgarie, la Turquie, le Brésil et bien d’autres surprises ! »

Super Panela : « Sept ans déjà que le groupe toulousain Super Panela s’applique à faire danser les foules sur sa musique, à la fois empreinte de tradition et de modernité. Car le groupe puise ses racines dans les musiques ancestrales des cotes caribéenne et pacifique de la Colombie, véritable kaléidoscope de rythmes et mélodies mêlant influences africaines, amérindiennes et européennes. Modernité, car en rendant hommage à cette musique, Super Panela l’a malaxée, digérée et assaisonnée à sa façon, proposant aujourd’hui un son frais, une voix unique au sein des musiques actuelles latines et festives.

Du mélange des instruments traditionnels, des cuivres et des percussions résulte un son chaud et puissant, évoquant tantôt les grands orchestres tropicaux des années cinquante, tantôt l’afrobeat de Fela ou la salsa de Fruko. Compositions originales et reprises revisitées se côtoient à merveille et donnent au groupe toute sa singularité. Loin de se cantonner à la cumbia, style emblématique de la Colombie, le groupe a à cœur d’en explorer toute la richesse musicale et n’hésite pas à se frotter aux autres rythmes traditionnels afro-colombiens et à s’inspirer des expérimentations musicales de la scène actuelle colombienne. »

Mairie Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-13T19:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

