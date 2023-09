Cet évènement est passé Initiation à la peinture à l’ocre Mairie Totainville Catégories d’Évènement: Totainville

Vosges Initiation à la peinture à l’ocre Mairie Totainville, 15 septembre 2023, Totainville. Initiation à la peinture à l’ocre Vendredi 15 septembre, 09h00, 16h00 Mairie Entrée libre A la découverte de Blémery, Boulaincourt, Chef-Haut, Totainville : initiation à la peinture à l’ocre

Préparation et application d’une peinture à l’ocre.

Proposé par l’association Maisons Paysannes de France. Mairie 65 rue du Faubourg 88500 Totainville Totainville 88500 Vosges Grand Est 03 29 36 63 85 http://www.maisons-paysannes.org Totainville est une commune française située dans le département des Vosges, en région Grand Est. Ses habitants sont appelés les Totainvillois. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T10:00:00+02:00

