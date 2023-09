Saison culturelle OMAC Spectacles – Concert d’ouverture Mairie Thury-Harcourt-le-Hom, 20 octobre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

GROUPE ABAT-JOUR ET CANAPÉ

Abat-jour et canapé vous emmène en virée : le soleil entre par les oreilles, titille les zygomatiques, et vient se mélanger au palpitant pour vous emmener danser…

Des douces chansons aux sambas qui font chauffer la piste, la voix contaminée de la chanteuse danse sur les notes de guitare 7 cordes, cavaquinho et trompette, emmenés par des polyrythmies métissées au rebondi irrésistible !

Du bonheur en veux-tu ? En voilà….

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Mairie Salle Blincow

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



LAMPSHADE AND SOFA GROUP

Abat-jour et canapé takes you for a ride: the sun enters through the ears, titillates the zygomatic, and comes to mix with the palpitant to take you dancing?

From sweet songs to sambas that heat up the dance floor, the singer’s contaminated voice dances to the notes of 7-string guitar, cavaquinho and trumpet, led by mixed polyrhythms with an irresistible bounce!

Happiness for all? There you go?

GRUPO LÁMPARA Y SOFÁ

Abat-jour et canapé te lleva de paseo: el sol entra por tus oídos, excita tu cigomático y se mezcla con los latidos de tu corazón para llevarte a bailar..

De las canciones dulces a las sambas que calientan la pista de baile, la voz contaminada de la cantante baila al son de las notas de la guitarra de 7 cuerdas, el cavaquinho y la trompeta, ¡dirigidas por polirritmos mezclados con un rebote irresistible!

Tanta felicidad como quieras? ¿Y ahí la tienes?

GRUPPE LAMPENSCHIRM UND SOFA

Lampenschirm und Sofa nehmen Sie mit auf eine Reise: Die Sonne kommt durch die Ohren, kitzelt die Jochbeine und mischt sich mit dem Herzklopfen, um Sie zum Tanzen zu bringen…

Von sanften Liedern bis hin zu Sambas, die die Tanzfläche zum Glühen bringen, tanzt die verseuchte Stimme der Sängerin zu den Noten der siebensaitigen Gitarre, des Cavaquinho und der Trompete, angeführt von gemischten Polyrhythmen mit unwiderstehlichem Schwung!

Glückseligkeit in Hülle und Fülle? Und hier ist es?

Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité