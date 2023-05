Grand jeu nature « Clued’eau » Mairie, 1 novembre 2023, Thiouville.

Thiouville,Seine-Maritime

Nous vous proposons un clued’eau géant en pleine nature à la nuit tombée. Formez une équipe en famille ou entre amis pour résoudre l’énigme des basses eaux.

A partir de 18h, RDV devant la mairie de Thiouville.

A partir de 6 ans.

Animation gratuite. Prévoir des chaussures de randonnée ou bottes.

Réservation obligatoire auprès d’Elise au 06 75 65 60 38.

2023-11-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-11-01 . .

Mairie

Thiouville 76450 Seine-Maritime Normandie



We propose a giant water clue in the middle of nature at nightfall. Form a team with family or friends to solve the enigma of low water.

From 6 pm, meeting point in front of the town hall of Thiouville.

From 6 years old.

Free animation. Bring hiking shoes or boots.

Reservation required with Elise at 06 75 65 60 38

Te proponemos una pista de agua gigante en plena naturaleza al anochecer. Forma un equipo con familiares o amigos para resolver el enigma del agua baja.

A partir de las 18:00, punto de encuentro frente al ayuntamiento de Thiouville.

A partir de 6 años.

Actividad gratuita. Traer zapatos o botas de montaña.

Reserva obligatoria llamando a Elise al 06 75 65 60 38

Wir bieten Ihnen ein riesiges Wasserspiel inmitten der Natur bei Einbruch der Dunkelheit an. Bilden Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden ein Team, um das Rätsel des Niedrigwassers zu lösen.

Ab 18 Uhr, Treffpunkt vor dem Rathaus von Thiouville.

Ab 6 Jahren.

Die Animation ist kostenlos. Wanderschuhe oder Stiefel mitbringen.

Reservierung bei Elise unter 06 75 65 60 38 erforderlich

Mise à jour le 2023-05-16 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité