Exposition photos Mairie Thilouze, 16 septembre 2023, Thilouze.

Exposition photos 16 et 17 septembre Mairie

Venez découvrir le « Thilouze d’avant » et les « histoires de lavoir »

– Mémoire de notre histoire, les anciennes cartes postales et photos racontent « le Thilouze d’avant »

– « méconnus, parfois délaissés, les lavoirs ont pourtant beaucoup d’histoire à raconter ! Cette exposition vous invite à remonter le temps et à découvrir la vie autour de ces patrimoines »

Mairie 8 place de la Mairie 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

mairie de Thilouze