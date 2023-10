Rando santé – Thézac Mairie Thézac, 30 octobre 2023, Thézac.

Thézac,Lot-et-Garonne

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé de 5.7km, avec un dénivelé de 78m, animée par Marie-Anne.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur..

2023-10-30

Mairie

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Les Chemins de Thézac association organizes a 5.7km health hike, with a difference in altitude of 78m, led by Marie-Anne.

In case of climatic uncertainty, do not hesitate to contact the facilitator.

La asociación Les Chemins de Thézac organiza una caminata saludable de 5,7 km, con un desnivel de 78 m, dirigida por Marie-Anne.

Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con la monitora.

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Gesundheitswanderung von 5,7 km Länge mit einem Höhenunterschied von 78 m, die von Marie-Anne geleitet wird.

Im Falle einer klimatischen Ungewissheit zögern Sie nicht, die Animateurin zu kontaktieren.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Fumel – Vallée du Lot