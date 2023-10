Rando active – Thézac Safran Mairie Thézac, 27 octobre 2023, Thézac.

Thézac,Lot-et-Garonne

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée active de 8km, avec un dénivelé de 124m, animée par Jean-Luc.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Mairie

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Les Chemins de Thézac association organizes an active 8km hike, with an elevation gain of 124m, led by Jean-Luc.

In case of climatic uncertainty, do not hesitate to contact the facilitator.

La asociación Les Chemins de Thézac organiza una excursión activa de 8 km, con un ascenso de 124 m, dirigida por Jean-Luc.

Si el tiempo es incierto, no dude en ponerse en contacto con el monitor.

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine aktive Wanderung von 8 km mit einem Höhenunterschied von 124 m, die von Jean-Luc geleitet wird.

Bei unsicherem Wetter können Sie sich gerne an den Animateur wenden.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Fumel – Vallée du Lot