Rando active Mairie, 21 avril 2023, Thézac.

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 13 km, avec un dénivelé de 290 m, animée par Antoine. Rendez-vous à 9h, à l’église de Condat..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 . .

Mairie

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Chemins de Thézac association is organizing a 13 km hike, with a drop of 290 m, led by Antoine. Meeting at 9am, at the church of Condat.

La asociación Chemins de Thézac organiza una excursión de 13 km, con un desnivel de 290 m, dirigida por Antoine. Punto de encuentro a las 9 h, en la iglesia de Condat.

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine Wanderung von 13 km mit einem Höhenunterschied von 290 m, die von Antoine geleitet wird. Treffpunkt um 9 Uhr an der Kirche von Condat.

