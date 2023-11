Marché de noël à Teuillac Mairie Teuillac, 25 novembre 2023, Teuillac.

Teuillac,Gironde

L’association Le Foyer Rural de Teuillac organise son Marché de Noël et vous invite à venir rencontrer une cinquantaine d’exposants de créations artisanales locales.

Venez participer aux ateliers créatifs pour les enfants et au spectacle de noël à 14h30.

Pour vous restaurer le midi un Food-truck sur place, mais aussi réservez votre repas du soir avec soirée dansante (15 € sur inscription)..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. EUR.

Mairie

Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Le Foyer Rural de Teuillac organizes its Christmas Market and invites you to come and meet some fifty exhibitors of local handicrafts.

Come and take part in creative workshops for children and the Christmas show at 2:30 pm.

For lunch, there’s a food-truck on site, and you can also book your evening meal with dancing (15? on registration).

Le Foyer Rural de Teuillac organiza su Mercado de Navidad y le invita a venir a conocer a unos cincuenta expositores de artesanía local.

Participe en los talleres creativos para niños y en el espectáculo navideño a las 14.30 h.

Para comer, habrá un food-truck in situ, y también podrá reservar su cena con baile (15? en la inscripción).

Der Verein Le Foyer Rural de Teuillac organisiert seinen Weihnachtsmarkt und lädt Sie ein, rund 50 Aussteller mit lokalen handwerklichen Kreationen zu treffen.

Nehmen Sie an den kreativen Workshops für Kinder und der Weihnachtsshow um 14:30 Uhr teil.

Für Ihr leibliches Wohl sorgt mittags ein Food-Truck vor Ort, aber reservieren Sie auch Ihr Abendessen mit Tanzabend (15 ? auf Anmeldung).

Mise à jour le 2023-11-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme