La Mairie de St Lyphard vous propose une sortie botanique sur les plantes médicinales et comestibles, animée par deux animateurs de l'Herboristerie des Marais D'une durée de 2h, la sortie est gratuite et ouverte à tous, sur inscription . Le RDV est donné en Mairie de Saint-Lyphard.

Samedi 29 avril, 14h00
Mairie
1 rue de Kério 44410 St lyphard

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T16:00:00+02:00

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T16:00:00+02:00 FAMILLE NATURE

