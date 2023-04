À la découverte de la biodiversité de la pelouse à orchidées Mairie, 17 mai 2023, Semide.

Bien cachée au cœur de la forêt communale, cette pelouse fourmille d’orchidées et d’insectes. Partons à sa découverte.RDV à 10h devant la mairie de SemideGratuitPrévoir des chaussures de marcheOrg. Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . .

Mairie

Semide 08400 Ardennes Grand Est



Well hidden in the heart of the communal forest, this lawn is teeming with orchids and insects. Let’s go and discover it.10 am meeting point in front of the Semide town hallGratuitPlease bring walking shoesOrg. Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

Bien escondido en el corazón del bosque comunal, este césped rebosa de orquídeas e insectos. Vamos a descubrirlo.Punto de encuentro a las 10h frente al ayuntamiento de SemideGratuitPor favor, traiga calzado para caminarOrg. Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

Gut versteckt im Herzen des Gemeindewaldes wimmelt es auf diesem Rasen von Orchideen und Insekten. RDV um 10 Uhr vor dem Rathaus von SemideGratisWanderschuhe mitbringenOrg. Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme