Soirée jeux de société Mairie Seilhac, 1 décembre 2023, Seilhac.

Seilhac,Corrèze

De bons moments passés au coin du jeu, avec des jeux modernes d’ambiance ou de stratégie selon les goûts de chacun. Vous pouvez venir seul, en famille, avec des amis . A partir de 10 ans.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:30:00. .

Mairie

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a good time at the gaming corner, with modern games or strategy games to suit everyone’s taste. You can come alone, with family or friends. Ages 10 and up

Disfrute de un buen rato en el rincón de juegos, con juegos modernos o de estrategia para todos los gustos. Puedes venir solo, en familia o con amigos. A partir de 10 años

Schöne Momente in der Spielecke, mit modernen Stimmungs- oder Strategiespielen, je nach Geschmack des Einzelnen. Sie können allein, mit der Familie oder mit Freunden kommen. Ab 10 Jahren

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze