Découvrez la ville de Sauve au XIXe siècle lors de cette exposition 16 et 17 septembre Mairie Gratuit. Entrée libre.

Au XIXe siècle, la ville de Sauve se transforme :

– La ville se développe avec l’industrie du coton et l’arrivée de nouvelles populations. Les quartiers des Cazernes et de la Vabre sont urbanisés en périphérie du centre ancien. Les places sont réaménagées et l’eau des sources alimente les fontaines publiques.

– Un nouveau temple, une tour clocher pour l’église Saint-Pierre, un hôtel de ville, une école primaire publique sont édifiés.

– L’habitat se transforme grâce à l’apport de techniques et matériaux nouveaux… et en fonction des modes du moment.

Découvrez cette histoire de la ville de Sauve lors d’une exposition à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Mairie Place Sivel, 30610 Sauve Sauve 30610 Gard Occitanie 04 66 77 50 19 Bâtiment du XIXe siècle édifié sur les fondations de l’ancien logis abbatial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©association Sauve est là