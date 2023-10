Visite guidée du village de Sauliac-Sur-Célé Mairie Sauliac-sur-Célé, 23 mars 2024, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

Des acteurs du patrimoine viennent à votre rencontre pour vous faire partager la grande richesse architecturale, historique et paysagère des 92 communes du Grand-Figeac.

Par l’équipe du service du patrimoine et guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Implanté de manière spectaculaire au flanc d’une falaise calcaire, le vieux village de Sauliac conserve malgré son abandon au XIXe siècle de nombreuses traces de son passé semi-troglodytique. La visite vous permettra également de découvrir des édifices remarquables du village actuel, s’étendant dans un méandre fertile du Célé..

2024-03-23 14:30:00 fin : 2024-03-23 . EUR.

Mairie

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



A team of heritage specialists will be on hand to share with you the rich architectural, historical and landscape heritage of the 92 communes of the Grand Figeac region.

By the team of heritage professionals and guides from the Pays d?art et d?histoire du Grand Figeac.

The old village of Sauliac is spectacularly situated on the side of a limestone cliff, and despite its abandonment in the 19th century, it retains many traces of its semi-troglodytic past. The visit will also reveal some of the remarkable buildings of the present-day village, set in a fertile meander of the Célé.

Profesionales del patrimonio compartirán con usted la riqueza arquitectónica, histórica y paisajística de los 92 municipios del Gran Figeac.

A cargo del equipo del departamento de patrimonio y de los guías-intérpretes del Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

El antiguo pueblo de Sauliac está espectacularmente situado en la ladera de un acantilado calcáreo y, a pesar de haber sido abandonado en el siglo XIX, conserva numerosas huellas de su pasado semitroglodita. Durante su visita, también podrá contemplar algunos de los notables edificios del pueblo actual, enclavado en un fértil meandro del Célé.

Die Akteure des Kulturerbes kommen zu Ihnen, um Ihnen den großen architektonischen, historischen und landschaftlichen Reichtum der 92 Gemeinden des Grand-Figeac näher zu bringen.

Vom Team der Abteilung für Kulturerbe und den Fremdenführern des Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Das alte Dorf Sauliac liegt spektakulär an der Flanke einer Kalksteinklippe und bewahrt trotz seiner Aufgabe im 19. Jahrhundert zahlreiche Spuren seiner halbtroglodytischen Vergangenheit. Der Rundgang führt Sie auch zu den bemerkenswerten Gebäuden des heutigen Dorfes, das sich in einer fruchtbaren Schleife des Flusses Célé erstreckt.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Figeac