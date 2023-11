Atelier de Noël Mairie Saulgé Catégories d’Évènement: Saulgé

Vienne Atelier de Noël Mairie Saulgé, 18 novembre 2023, Saulgé. Atelier de Noël 18 novembre – 16 décembre, les samedis Mairie Aucune condition Atelier de Noël organisé par le Conseil Municipal des Jeunes

afin d’embellir la ville de Saulgé.

Rendez-vous devant la mairie de 14h à 17h

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

