Séance collective Sophrologie Mairie – salle sous mairie Montfaucon-en-Velay, 15 décembre 2023, Montfaucon-en-Velay.

Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire

de 18h30 à 19h30: relaxation dynamique et visualisation positive-atelier animé par Christelle

Atelier organisé par Fitness Club Montfaucon- 8€

Pré-inscription souhaitable, nombre de place limité contact 06 84 94 96 82 ou 06 73 79 82 04.

2023-12-15 fin : 2023-12-15

Mairie – salle sous mairie

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



6:30 pm to 7:30 pm: dynamic relaxation and positive visualization-workshop led by Christelle

Workshop organized by Fitness Club Montfaucon- 8?

Pre-registration essential, number of places limited contact 06 84 94 96 82 or 06 73 79 82 04

18h30 a 19h30: relajación dinámica y visualización positiva – a cargo de Christelle

Taller organizado por el Fitness Club Montfaucon- 8?

Preinscripción obligatoria, plazas limitadas contactar 06 84 94 96 82 o 06 73 79 82 04

von 18.30 bis 19.30 Uhr: Dynamische Entspannung und positive Visualisierung – Workshop unter der Leitung von Christelle

Workshop organisiert vom Fitness Club Montfaucon – 8?

Voranmeldung erwünscht, begrenzte Platzzahl Kontakt 06 84 94 96 82 oder 06 73 79 82 04

