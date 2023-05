Festival du Lin – Ateliers broderie Mairie-Salle Simone Veil, 7 juillet 2023, Saint-Pierre-le-Viger.

Saint-Pierre-le-Viger,Seine-Maritime

> vendredi 7 juillet de 14h à 18h et samedi 8 juillet de 9h à 13h

Broche méduse en broderie d’or

(groupe de 5 personnes)

Nombre de places limité, Sur réservation. A la salle de la mairie.

Durée 4h

Tarif : 45 €

coline.bavois@orange.fr /

06 36 32 36 31

> Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet de 10h à 18H :

Atelier « petits ateliers: tricot, pompons… »

Atelier permanent, entrée libre pour tous les âges !

Salle Simone Veil.

Vendredi 2023-07-07

Mairie-Salle Simone Veil

Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie



> Friday, July 7 from 2 to 6 pm and Saturday, July 8 from 9 am to 1 pm

Gold embroidery jellyfish brooch

(group of 5 persons)

Limited number of places, On reservation. At the town hall.

Duration 4 hours

Price : 45 ?

coline.bavois@orange.fr /

06 36 32 36 31

> From Friday 7th to Sunday 9th July from 10am to 6pm:

Workshop « small workshops: knitting, pompons… »

Permanent workshop, free admission for all ages!

Simone Veil room

> viernes 7 de julio de 14:00 a 18:00 y sábado 8 de julio de 9:00 a 13:00

Broche medusa bordado en oro

(grupo de 5 personas)

Número limitado de plazas, previa reserva. En el ayuntamiento.

Duración: 4 horas

Precio : 45 ?

coline.bavois@orange.fr /

06 36 32 36 31

> Del viernes 7 al domingo 9 de julio de 10:00 a 18:00 h:

Taller « pequeños talleres: punto, pompones… »

Taller permanente, ¡entrada libre para todas las edades!

Sala Simone Veil

> Freitag, den 7. Juli von 14 bis 18 Uhr und Samstag, den 8. Juli von 9 bis 13 Uhr

Medusa-Brosche aus Goldstickerei

(Gruppe von 5 Personen)

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Auf Voranmeldung. Im Saal des Rathauses.

Dauer: 4 Stunden

Preis: 45 ?

coline.bavois@orange.fr /

06 36 32 36 31

> Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, von 10 bis 18 Uhr:

Atelier « Kleine Werkstätten: Stricken, Pompons… »

Permanentes Atelier, freier Eintritt für alle Altersgruppen!

Simone-Veil-Saal

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité