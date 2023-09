Réunion d’information des copropriétés Mairie (salle du conseil) Place de la Charmeuse 95190 Goussainville Goussainville Catégories d’Évènement: Goussainville

Val-d'Oise Réunion d’information des copropriétés Mairie (salle du conseil) Place de la Charmeuse 95190 Goussainville Goussainville, 19 septembre 2023, Goussainville. Réunion d’information des copropriétés Mardi 19 septembre, 18h15 Mairie (salle du conseil) Place de la Charmeuse 95190 Goussainville Entrée libre sur inscription Vous êtes copropriétaire, membre du conseil syndical, syndic, collectivité ? Sensible aux enjeux de la rénovation énergétique?

Rendez-vous le 19 septembre 2023 à 18h15 à la mairie de Goussainville pour une réunion d’information sur la rénovation énergétique en copropriété ! Organisée, dans le cadre de l’opération de sensibilisation « Rénovons Collectif » avec l’agglomération Roissy Pays de France, la ville de Goussainville et l’association SOLIHA Grand Paris. Venez découvrir les étapes clefs et les financements pour une rénovation énergétique réussie en copropriété. Pour cela pensez à vous inscrire ! Mairie (salle du conseil) Place de la Charmeuse 95190 Goussainville Place de la Charmeuse 95190 Goussainville Goussainville 95190 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.coachcopro.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T18:15:00+02:00 – 2023-09-19T21:00:00+02:00

2023-09-19T18:15:00+02:00 – 2023-09-19T21:00:00+02:00 Copropriétés Mon Agglo rénov Détails Catégories d’Évènement: Goussainville, Val-d'Oise Autres Lieu Mairie (salle du conseil) Place de la Charmeuse 95190 Goussainville Adresse Place de la Charmeuse 95190 Goussainville Ville Goussainville Departement Val-d'Oise Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Mairie (salle du conseil) Place de la Charmeuse 95190 Goussainville Goussainville latitude longitude 49.032698;2.473561

Mairie (salle du conseil) Place de la Charmeuse 95190 Goussainville Goussainville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goussainville/