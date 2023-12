Exposition photos – Le temps qui passe Mairie – Salle des mariages La Chapelle-Saint-Laurent, 1 décembre 2023, La Chapelle-Saint-Laurent.

La Chapelle-Saint-Laurent,Deux-Sèvres

Exposition de photos anciennes, de sites historiques de la Chapelle-Saint-Laurent et visionnage d’un film super 8 de 1963..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Mairie – Salle des mariages Place de l’Église

La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of old photos and historic sites in La Chapelle-Saint-Laurent, and screening of a Super 8 film from 1963.

Exposición de fotos antiguas y lugares históricos de La Chapelle-Saint-Laurent y proyección de una película en super 8 de 1963.

Ausstellung alter Fotos, historischer Stätten in La Chapelle-Saint-Laurent und Vorführung eines Super-8-Films aus dem Jahr 1963.

