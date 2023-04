Fête de l’EUROPE mairie-salle des fêtes Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Fête de l’EUROPE mairie-salle des fêtes, 7 mai 2023, Cabourg. Fête de l’EUROPE Dimanche 7 mai, 16h00 mairie-salle des fêtes entrée libre exposition « l’Europe en un clin d’oeil », quiz, jeux.

conférence-débat « L’Union européenne, une union à renforcer ? » mairie-salle des fêtes 14390 cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « cabourg@mouvement-europeen.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu mairie-salle des fêtes Adresse 14390 cabourg Ville Cabourg Departement Calvados

