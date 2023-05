BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES – PRINTEMPS/ ÉTÉ Mairie – Salle capitulaire, 11 juin 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Proposée par l’Association des familles de Saint-Mihiel. Un choix important de vêtements en bon état à des prix très intéressants.

Dépôt des vêtements le samedi 10 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h. Récupération des invendus le lundi 12 mai de 13h30 à 15h.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-11 12:00:00. EUR.

Mairie – Salle capitulaire Place des Moines

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Offered by the Association of families of Saint-Mihiel. An important choice of clothes in good condition at very interesting prices.

Clothes deposit on Saturday May 10th from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm. Collection of unsold clothes on Monday, May 12 from 1:30 pm to 3 pm.

Ofrecida por la Association des familles de Saint-Mihiel. Una gran selección de ropa en buen estado a precios muy interesantes.

Depósito de ropa el sábado 10 de mayo de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h. Recogida de la ropa no vendida el lunes 12 de mayo de 13.30 a 15.00 h.

Angeboten von der Association des familles de Saint-Mihiel. Eine große Auswahl an Kleidung in gutem Zustand zu sehr günstigen Preisen.

Abgabe der Kleidung am Samstag, den 10. Mai von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Abholung der unverkauften Ware am Montag, den 12. Mai von 13:30 bis 15:00 Uhr.

