Marché de Noël Mairie Salies-de-Béarn, 9 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

L’association des Métiers d’Antan organise leur traditionnel marché de Noël.

Des savoir-faire variés seront mis à l’honneur grâce aux artisans présents et associations présentes pour animer la place. Vous trouverez de nombreuses idées cadeaux : objets divers et originaux, produits locaux et délicieux… Nous vous attendons nombreux !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Mairie Place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Métiers d’Antan association organizes its traditional Christmas market.

A variety of skills will be showcased thanks to the craftspeople and associations present to enliven the square. You’ll find plenty of gift ideas: original objects, local and delicious products? We look forward to seeing you there!

La asociación Métiers d’Antan organiza su tradicional mercado navideño.

Un amplio abanico de oficios se pondrá de manifiesto gracias a los artesanos y asociaciones que animarán la plaza. Encontrará muchas ideas para regalar, desde objetos originales hasta deliciosos productos locales ¡Le esperamos!

Die Association des Métiers d’Antan organisiert ihren traditionellen Weihnachtsmarkt.

Dank der anwesenden Handwerker und Vereine, die den Platz beleben, werden die verschiedensten Fertigkeiten geehrt. Sie werden zahlreiche Geschenkideen finden: verschiedene und originelle Gegenstände, lokale und köstliche Produkte? Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Béarn des Gaves