Le diabète, parlons-en Mairie, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, 26 janvier 2023, Sainte-Marguerite-sur-Duclair. Le diabète, parlons-en Jeudi 26 janvier 2023, 10h30 Mairie, Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Entrée libre

Nouveau : les rendez-vous Santé Mairie, Sainte-Marguerite-sur-Duclair 1 Place de l’église, Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie « Le diabète parlons-en… Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre avec » Parce que la santé est notre plus grande richesse, la commission santé organise son premier rendez-vous santé,

Jeudi 26 janvier à 10h30 à la mairie

Ce rendez-vous santé est une rencontre animée par Mme Dupont, Bénévole de l’Association des Diabétiques 76-27, formée « Patient Expert ».

L’objectif de cette rencontre est d’offrir un espace d’information et d’échanges ouverts, sans jugement, aux personnes atteintes de diabète, à ses proches, ou toutes autres personnes intéressées, avec partage d’expériences de vie.

C’est le premier rendez-vous d’une longue série puisqu’il y a bon nombre de sujets relatifs à la santé qui peuvent préoccuper chacun d’entre nous, comme la nutrition, le sommeil…

Renseignements auprès de Christèle Million.

