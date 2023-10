Visite guidée : Construire au XXe et XXIe siècles à Sainte-Livrade-sur-Lot Mairie Sainte-Livrade-sur-Lot, 22 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Un parcours pour mieux appréhender l’architecture du XXe siècle à Sainte-Livrade-sur-Lot et prendre connaissance de deux chantiers d’ampleur en cours : la transformation des anciens laboratoires Audevard et la médiathèque..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

Mairie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A tour of 20th-century architecture in Sainte-Livrade-sur-Lot and two major projects currently underway: the transformation of the former Audevard laboratories and the new media library.

Haga un recorrido por la arquitectura del siglo XX en Sainte-Livrade-sur-Lot y conozca dos grandes proyectos actualmente en curso: la reconversión de los antiguos laboratorios Audevard y la mediateca.

Ein Rundgang, um die Architektur des 20. Jahrhunderts in Sainte-Livrade-sur-Lot besser zu verstehen und sich mit zwei derzeit laufenden Großbaustellen vertraut zu machen: der Umbau der ehemaligen Audevard-Laboratorien und die Mediathek.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47