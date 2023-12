Téléthon : randonnée pédestre Mairie Saint-Seurin-de-Prats, 9 décembre 2023 09:00, Saint-Seurin-de-Prats.

Saint-Seurin-de-Prats,Dordogne

Les amis de Prats propose une randonnée pédestre au profit du téléthon.

Départ de la Maison pour Tous à la Mairie.

Participation 3 euros.

6kms environs.

Café offert avant le départ..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Mairie

Saint-Seurin-de-Prats 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les amis de Prats propose a hike in aid of the telethon.

Departure from the Maison pour Tous at the Mairie.

Participation 3 euros.

approx. 6kms.

Coffee offered before departure.

Les amis de Prats proponen un paseo a beneficio del telemaratón.

Salida de la Maison pour Tous en la Mairie.

Participación 3 euros.

aprox. 6 km.

Café ofrecido antes de la salida.

Les amis de Prats schlägt eine Wanderung zugunsten des Telethon vor.

Start vom Maison pour Tous am Rathaus.

Teilnahme 3 Euro.

ca. 6 km.

Vor dem Start wird Kaffee angeboten.

