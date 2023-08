Levez les yeux ! Saint-Saëns au fil de l’eau Mairie Saint-Saëns, 13 octobre 2023, Saint-Saëns.

Levez les yeux ! Saint-Saëns au fil de l'eau Vendredi 13 octobre, 13h30, 15h00

C’est dans le cœur du bourg de Saint-Saëns que l’architecte-conseillère du CAUE vous guide le temps d’une visite autour du patrimoine et de l’eau.

La Varenne, rivière traversant la commune, rythme la vie de ses habitants depuis le XIII siècle. L’objectif de la visite est de comprendre les activités qui se sont développées autour de l’eau (moulin, tannerie, fontaine) à l’origine de l’essor de la commune et l’architecture qui l’a façonnée.

Le lieu de départ de la visite vous sera précisé dans le mail de confirmation de l’inscription de votre classe.

Gratuit sur inscription

Durée : 1 h 30 environ

Distance : 2,6 km (parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite)

Départ de la visite précisé à réception de votre inscription.

CAUE76