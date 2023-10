Randonnée des goupils Mairie Saint-Romain Catégories d’Évènement: Saint-Romain

Vienne Randonnée des goupils Mairie Saint-Romain, 7 décembre 2023, Saint-Romain. Saint-Romain,Vienne Circuit « Les Terres Rouges 2 ».

Rendez-vous à 14h..

Mairie

Saint-Romain 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Terres Rouges 2″ tour.

Meet at 2pm. Sendero « Les Terres Rouges 2 ».

Encuentro a las 14h. Rundgang « Les Terres Rouges 2 ».

