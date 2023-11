Conférence sur notre environnement mairie Saint-Restitut, 1 décembre 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

Dégradation de l’environnement sous l’effet de la pollution ,du réchauffement climatique ,etc., et adaptation au monde à venir….

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 23:00:00. .

mairie salle du mûrier

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Environmental degradation due to pollution, global warming, etc., and adaptation to the world to come…

Degradación del medio ambiente por contaminación, calentamiento global, etc., y adaptación al mundo que viene…

Umweltzerstörung durch Umweltverschmutzung ,globale Erwärmung ,etc. und Anpassung an die kommende Welt …

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence