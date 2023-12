Marché de Noël à Saint-Pierre-des-Ifs Mairie Saint-Pierre-des-Ifs, 1 décembre 2023, Saint-Pierre-des-Ifs.

Saint-Pierre-des-Ifs,Calvados

De nombreux artisans et commerçants vous attendent pour une après-midi de festivités..

2023-12-08 14:00:00 fin : 2023-12-08 20:00:00. .

Mairie

Saint-Pierre-des-Ifs 14100 Calvados Normandie



Numerous craftsmen and retailers await you for an afternoon of festivities.

Una multitud de artesanos y comerciantes le esperan para una tarde de fiesta.

Zahlreiche Handwerker und Händler erwarten Sie zu einem Nachmittag voller Festlichkeiten.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT CA de Lisieux Normandie