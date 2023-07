Table ronde : « Psychiatrie : nouvelles approches ? » Mairie Saint-Martin-la-Pallu, 17 septembre 2023, Saint-Martin-la-Pallu.

Table ronde : « Psychiatrie : nouvelles approches ? » Dimanche 17 septembre, 15h00 Mairie Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles (environ 60).

Participez à la table ronde intitulée : « Psychiatrie : nouvelles approches ? ».

À travers de nombreux écrits, Michel Foucault a montré que nos représentations collectives de la folie ont considérablement varié au cours des siècles.

Ses travaux ont alimenté d’importants débats qui ont conduit à remettre en cause les notions de maladie mentale et d’internement ainsi que les modalités traditionnelles de prise en charge des patients.

Ces questionnements débordent aujourd’hui largement le monde de la psychiatrie pour interroger notre rapport individuel et collectif à la santé mentale.

La rencontre avec un médecin-psychiatre de l’hôpital Henri Laborit à Poitiers et une représentante de l’association Argos permettra de faire un point sur les nouvelles pratiques adoptées actuellement en psychiatrie.

Mairie 15 route de Lencloitre, 86380 Vendeuvre-du-Poitou Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vendeuvre-du-Poitou Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©association le jardin de Michel Foucault